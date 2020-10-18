ترشح 4 أعضاء لوكالة مجلس الشيوخ 

أعلن 4 نواب بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، ترشحهم للمنافسة على منصب وكيلى مجلس الشيوخ، وهم بهاء أبوشقة، عن حزب الوفد، وأيمن عبد المحسن محمد، وراندا محمد مصطفى، وفيبى فوزى، عن حزب الشعب الجمهورى.





وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة فرج الدرى، أمين عام مجلس النواب السابق، بعضوية حنا جريس، ومحمد القط، وعمرو عزت، وسعيد عبد المنعم، ومحمد جزر، وطارق رسلان. وانطلقت أولى جلسات مجلس الشيوخ، صباح اليوم الأحد، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، اللواء جلال هريدى، ثم تم انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسًا للمجلس، بعد حصوله على أغلب الأصوات.

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