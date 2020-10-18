أمين النواب : مستمرون فى التنسيق مع أمانة الشيوخ لصالح العمل التشريعى

وقال فوزى، فى تصريحات، اليوم الأحد، إن التنسيق بين أمانتى مجلسى النواب والشيوخ مستمر ولم ينقطع حتى اللحظة وسيستمر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن كل التجهيزات تمت على قدم وساق من خلال التنسيق المستمر بين الأمانتين، موضحا أن كل العاملين فى الأمانتين يعملون بروح الفريق الواحد لأن المهمة فى المقام الأول وطنية وكلنا حرص على تحقيق هذا الهدف.
وحول الجلسة العامة مجلس النواب القادمة أول نوفمبر المقبل، قال الأمين العام للمجلس، إن الجلسة ستكون فى موعدها المحدد سابقا، لافتا إلى أن هيئة مكتب المجلس هى المسئولة عن وضع جدول أعمال الجلسة وهو ما لم يتم حتى اللحظة.
وبشأن أعضاء مجلس النواب الذين تم تعيينهم بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية، أوضح الأمين العام لمجلس النواب أن استقالة هؤلاء النواب "طبيعية"، كاشفا عن تقديم 3 نواب باستقالاتهم من مجلس النواب اليوم للأمانة العامة وهم المستشار بهاء أبو شقة، والسيد عبد العال، ورمضان سرحان، منوها بأن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية والدستورية فى شأن هذه الاستقالات.
وأوضح أن استقالة النواب غير ملزمة من الناحية القانونية؛ نظرا لأن قانون مجلس النواب نظم آلية خلو مقعد عضو المجلس حال تعيينه بمنصب آخر، بحيث إنه بمجرد قبوله لذلك المنصب الجديد يعد مستقيلا من عضوية مجلس النواب.
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