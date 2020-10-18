رئيس مجلس الشيوخ يعلن ترشح 4 أعضاء على مقعدي وكيلي المجلس.. صور

اعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، ترشح 4 أعضاء علي مقعدي الوكيلين وهما المستشار بهاء أبو شقه، رئيس حزب الوفد والإعلامية فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، النائبة راندا محمد أحمد مصطفي، اللواء اركان حرب أيمن عبد المحسن محمد.

أيمن عبد المحسن

بهاء أبو شقة

راندا محمد مصطفي

فيدي فوزي جرجس

وشهدت الجلسة، قيام الأعضاء الاربعة بالتعريف بأنفسهم وخبراتهم والمناصب التي تقلدوها .

يأتي ترشح الاعضاء، بعد إعلان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن فتح باب الترشح علي مقعدي مجلس الشيوخ، في ضوء المادة الدستورية (117) من الدستور، وكذا المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ، علي أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

فيما تنص المادة 117 من الدستور علي ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.