محافظ شمال سيناء: أبناء سيناء لعبوا دورا كبيرا خلال حرب أكتوبر (صور)

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء أن أهالي سيناء لعبوا دوراً كبيراً خلال حرب أكتوبر المجيدة، حيث كانوا اقمارا صناعية لنقل كل ما يدور في سيناء للقيادة المصرية.

وأضاف المحافظ، خلال الصالون الحواري الذي نظمته إحدى المؤسسات الأهلية بشمال سيناء بمناسبة الذكري الـ ٤٧ لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة تحت شعار" بقاء شعب ووفاء امه ".

وأشار محافظ شمال سيناء إلي افتتاح 4 ميادين بمدينة العريش من بينها ميدان شهداء الكتيبة 103 صاعقة، لتجسيد بطولات أبطال معركة البرث جنوب رفح، والتي جسدها مسلسل الاختيار.

وأكد اللواء محي نوح، أحد أبطال حرب أكتوبر، علي شعوره بالفخر والعزة والكرامة عندما وطأت قدماه أرض سيناء، حيث أنها جزء غال من أرض الوطن، مستعرضاً عدد من العمليات التي قامت بها قوات الصاعقة المصرية خلال تلك الفترة قدرت ب92 عمليه حققت نتائج كبيرة.

وأشار" نوح " إلي تقديم معلومات كبيرة والجلوس مع الممثلين قبل تصوير مشاهد فيلم الممر.. مؤكداً على أن واقعة السنترال التي جسدها فيلم الممر حقيقية وحدثت معه شخصياً بالمنصورة، مشيداً بمسلسل الاختيار الذي جسد بطولات الكتيبة 103 صاعقة مؤكداً على وطنية أبناء سيناء ودورهم خلال حروب مصر على أرض سيناء.

وأكد الدكتور محمد نور الدين، أحد أبطال موقعة كبريت على الدور الذي لعبه الضباط والجنود الأقباط خلال حرب أكتوبر ، وقيام الأقباط بتامين المسلمين خلال صلاة الجمعه في حصار كتيبة كبريت والذى استمر لمدة ١٣٤يوما، ما يؤكد على الوحدة الوطنية للمصريين مؤكدا علي قيامه بتحلية مياه البحيرات ما ساعد علي صمود أبطال كبريت.

وأكد الكاتب الصحفي شريف رشاد، أن قضية الوعي هي القضية الأولي من بين القضايا بالمجتمع، وأن ما تعيشه مصر جزء من حرب نفسية تروج لها منصات اعلامية ومنصات على التواصل الاجتماعي من الدوحة وانقرة وعلي رأسها قناة الجزيرة ، بهدف التحريض والتشكيك وتحريض الشعوب ضد الدول.

وأشاد،"رشاد " بالدور الكبير الذي لعبه أعضاء منظمة سيناء العربيه في نقل المعلومات من سيناء إلي القيادة في القاهرة، حتى استطاعت مصر صناعة مجسم كامل لكل ما يدور علي ارض سيناء .

وطالب عادل رستم ، نائب رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال للنهوض بسيناء والقضاء علي مثلث الجهل والمرض والفقر.

وأوضح رستم إلى أنه يتطلع إلى وضع حجر الأساس لمستشفي حياة للاورام، بحيث يصبح في شمال سيناء مستشفي علي أعلي مستوى مثل محافظات الأسكندرية والاقصر والغربية.

تضمن الاحتفال الذي جرى بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، تكريم أسر شهداء الواجب الوطني اللواء هشام شاهين واللواء احمد عسكر والبرلمانى عبد الحميد سلمي ،بجانب تكريم الفائزين في مسابقة "الإبداع حياة" الذي نظمتها المؤسسة بمناسبة ذكري أكتوبر في مختلف المجالات.. بالإضافة إلى فقرات فنية واغان وطنية.

حضر اللقاء اللواء محي نوح، أحد أبطال حرب أكتوبر، والدكتور محمد نور الدين، أحد أبطال موقعة كبريت، والكاتب الصحفي شريف رشاد، والاعلامي عادل رستم نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة على وطنية أبناء سيناء خلال الحروب السابقة وخلال الحرب علي الإرهاب.