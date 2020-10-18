موجز السوشيال.. جدو: الأهلي لم يتأهل بعد لنهائي دوري الأبطال رغم الفوز.. شوبير يوجه رسالة جديدة.. ورانيا يوسف تتعرض لوصلة غزل

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

موسيماني يتصدر تويتر بعد الفوز على الوداد.. ومغردون: الساحر القادم من الجنوب

تصدر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تحقيق الفريق فوز كبير على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مفيش صعود خالص.. شوبير يوجه رسالة جديدة بعد فوز الأهلى | شاهد

علق الإعلامى أحمد شوبير على نتيجة مبارة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأهلى المصرى بهدفين دون رد.

بسبب هذا الصورة.. رانيا يوسف تتعرض لوصلة غزل من متابعيها | شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة لها.

محمد ناجي جدو: الأهلي لم يتأهل بعد لنهائي دوري الأبطال رغم فوزه على الوداد

علق محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة، على فوز النادي الأهلي أمام الوداد في ذهاب دور نصف النهائي بدورى أبطال إفريقيا.