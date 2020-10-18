الوطنية للانتخابات تعلن بدء فترة الصمت الدعائى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بدء فترة الصمت الدعائى اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 / 10 / 2020 تمهيدا لإجراء انتخابات المصريين المقيمين خارج مصر، والتى تبدأ بإجراء طباعة بطاقات التصويت والإدلاء بالصوت وإرسالها لمقر البعثة الدبلوماسية والمحدد له يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و 20 /10 / 2020.





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