خط الاستشارات لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يتلقى 1262 مكالمة خلال 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تلقى خط الاستشارات الطبية المجانية لخدمة أهالى بورسعيد، 1262 مكالمة تليفونية، خلال الربع الأول من العام الثانى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، فى الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020.





وأوضح بيان للهيئة، اليوم الأحد، أن عدد المكالمات التى استقبلها الخط منذ بداية تفعيله فى يوليو 2020 بلغت 422 مكالمة، كما بلغت 496 خلال شهر أغسطس و344 مكالمة خلال سبتمبر من العام الجارى، بإجمالى 1262 مكالمة واستشارة طبية واستفسار استقبلها خط الاستشارات الطبية منذ يوليو وحتى سبتمبر من العام الجارى.

وأضاف أن خط الاستشارات الطبية يتابع المرضى تليفونيًا أو من خلال خدمة "الواتس آب"، ويرتكز عمله على متابعة مرضى العزل المنزلى والمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وإيصالهم بطبيب متخصص فى حال ظهور أى أعراض جديدة أو زيادة فى الأعراض لحالات العزل المنزلى والاشتباه، إضافة إلى التنسيق والتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ فور ظهور أى حالات غير مستقرة وتستدعى النقل للمستشفى.

وتابع: "يتم العمل بخط الإستشارت الطبية يوميًا على مدار 24 ساعة"، لافتا إلى تقسيم العمل إلى قسمين هما قسم مكالمات الاشتباه ويتم استقبالها على الرقمين 0663257999 و0663257444، وقسم لتلقى الاستفسارات عن حالات العزل المنزلى عبر الواتس آب 01552139299.

فيما لفت إلى أن المتطوعين بالعمل بخط الاستشارات الطبية المجانية يقومون بالتنسيق مع غرفة الطوارئ وتنسيق نقل الحالات التى تحتاج لمستشفى ومتابعتها بشكل مستمر إلى جانب الحالات التى يتم متابعتها تليفونيًا خلال العزل المنزلى حتى تمام الشفاء.

وصرح الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه فى إطار تفعيل خط الاستشارات الطبية، تم التنسيق مع أطباء متطوعين لإستقبال المكالمات فى تخصصات "الباطنة، الجراحة، المسالك البولية، الصدر، الأطفال، الأنف والأذن، العظام ، طب الأسرة"، مشيرًا إلى التنسيق مع اخصائيين واستشاريين "باطنة، صدر، طب أسرة، أنف وأذن، عناية" لاستقبال مكالمات العزل المنزلى والتواصل مع المرضى للمتابعة حتى تمام الشفاء، منوهًا إلى التنسيق مع مديرى الطوارئ لاستقبال حالات الطوارئ سواء من خط الاشتباه أو من خط العزل المنزلى، لتوفير أماكن بمستشفى العزل إذا اقتضى الأمر.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، على راحة المرضى وسلامتهم، وبما يضمن تقديم الخدمة الطبية لأهالى بورسعيد بأعلى جودة وكفاءة تلبى احتياجات المواطن البورسعيدى، باعتبار بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تستهدف حماية المنتفعين بالأساس من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد19، إلى جانب التواصل مع المرضى ممن يحتاجون المشورة الطبية فور ظهور أى أعراض وتشخيصها تليفونيًا دون الحاجة للذهاب المستشفيات، وهو ما يخدم فى الأساس كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يظهر عليهم أى أعراض الإصابة بالفيروس، مما يساعدهم على الحصول على العلاج وهم فى أماكنهم ولا يضطرون للخروج للكشف، ومنعًا لإنتقال الإصابة للآخرين حال الخروج والمخالطة، وبما يضمن بيئة صحية خالية من الأوبئة فى ظل تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى التى تحقق الجودة الشاملة فى أداء الخدمة الطبية.