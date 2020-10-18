أبوشقة يتنازل عن مستحقاته المالية من مجلس الشيوخ لصندوق تحيا مصر

جاء ذلك عقب إعلان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، نتيجة الانتخابات على مقعدى وكيلى المجلس، والتى فاز بها بهاء أبوشقة، وفيبى فوزى.
وأشار أبوشقة، إلى أن المجلس يقع عليه مهام كبيرة، مؤكدًا أنه سيعمل مع جميع الأعضاء من أجل تحقيق كل الأهداف المرجوة لصالح الوطن.
فيما وجهت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، التحية لمن نالت ثقتهم، مؤكدا أنه لأول مرة تتولى سيدة منصب وكيل مجلس الشيوخ.
وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى دعم المرأة.
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