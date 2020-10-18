فيبى فوزى بعد فوزها بوكالة الشيوخ : تقدير جديد للمرأة فى عهد السيسى

عقب فوزها بمنصب وكيل أول مجلس الشيوخ، قالت وكيل مجلس الشيوخ فيبى فوزى، إنها تشكر زملائها على الثقة الغالية، متابعة : "اليوم حدث يشكل سابقة بذاتها تحمل العديد من المعايير والدلالات الإيجابية، وفوزى بالمنصب انتصار للمرأة المصرية ونقلة نوعية فى مسيرتها، وتأكيد على جدارة المرأة، ولا يسعنى إلا أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى هيأ المناخ الملائم بدعمه ومساندته".





وتابعت : "التحية موصولة لزملائى الذين شرفونى بهذا التكليف، وفوزى بالمنصب دليل على ما تستطيع المرأة أن تنجزه إذا ما أتيحت لها الفرصة، والعمل فى المجلس الجديد سيتضمن مشاركة لجميع الأحزاب، وحزب الشعب الجمهورى يحصل على أحد موقعى الوكالة، وهو أمر إيجابى". وفاز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبى فوزى جرجس، عن حزب الشعب الجمهورى، بمنصب وكيلى مجلس الشيوخ، بعد فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمنصب الرئاسة. جاء ذلك وفق إعلان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث شارك فى التصويت 294 صوتا، مع وجود 13 صوتا باطلًا، و281 صوتًا صحيحًا، حيث حصل المستشار بهاء أبوشقة على 255 صوتًا، والنائبة فيبى فوزى جرجس على 199 صوتا، وأحمد عبدالمحسن 48 صوتا، وراندا محمد مصطفى على 60 صوتا، ليكون الفائز بمقعدى الوكالة بهاء أبو شقة وفيبى فوزى.

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