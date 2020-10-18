الأوقاف توفر 10 آلاف و500 زى أزهرى و15 ألف من إصدارات رؤية للأئمة

كشفت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أنها وفرت عشرة آلاف وخمسمائة زى أزهرى، ونحو 15 ألف مجموعة من إصدارات رؤية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للأئمة، على مستوى الجمهورية.





وقالت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت، إنه فى إطار حرصها على توفير الزى الأزهرى المناسب والإصدارات العلمية فى مجال التجديد للأئمة، وفرت الوزارة 10500 زى أزهرى، وعدد 6242 عمامة، إضافة إلى توزيع 3629 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير، وعدد 11192 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على النحو التالى: وأوضحت الوزارة أنه سيتم التوزيع على باقى الأئمة على مستوى الجمهورية تباعًا.

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