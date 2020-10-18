ووافق المجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة لإعداد لائحة داخلية، وتفويض رئيس المجلس فى اختيار أعضائها.
كما وافق الأعضاء، على تحديد مدة زمنية للانتهاء من إعداد مشروع اللائحة الداخلية خلال شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ يرفع أولى جلساته.. وينتهى من لائحته الداخلية خلال شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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