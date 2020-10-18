مجلس الشيوخ يرفع أولى جلساته.. وينتهى من لائحته الداخلية خلال شهر

ووافق المجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة لإعداد لائحة داخلية، وتفويض رئيس المجلس فى اختيار أعضائها.

كما وافق الأعضاء، على تحديد مدة زمنية للانتهاء من إعداد مشروع اللائحة الداخلية خلال شهر.