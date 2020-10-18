رئيس الزمالك أمام المحكمة : الزمالك ينهار وأمتلك حصانة مجلس النواب

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، التى يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والتى ألزمت فيه إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لجلسة أول نوفمبر المقبل.





وبدأ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مرافعته فى جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزلة من رئاسة النادى، قائلا :" إن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص بمعاقبة رؤساء الأندية نهائيا وما يحدث مخالف تماما للواقع، ولا توقع العقوبة لأنى أمتلك حصانة مجلس النواب".

وأكد منصور أن مستقبل النادى ينهار بسبب قرار العزل خصوصا وأنه مقبل على نهائى بطولة ووجب عليه كرئيس للنادى مساندة الفريق الأول، مشيرا إلى أن النادى مشترك به 50 مليون مصرى ممنوعين من التظاهر على قرارات اللجنة.

ونشبت مشادة كلامية بين مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ومحامى اللجنة الأولمبية، بعد اتهامه للأخير بالتزوير، وذلك أثناء مرافعة محامى اللجنة الأولمبية بعد انتهاء مرافعة مرتضى منصور فى جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزلة من رئاسة النادى، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.

وتوافد صباح اليوم المحامين والمدعين إلى مقر مجلس الدولة لحضور طعن مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه.

وحضر منصور للترافع أمام المحكمة فى طعنه الذى اختصم فيه كل من وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولى لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصرى.

يذكر أن اللجنة الأوليمبية أصدرت قرارا فى 4 أكتوبر الجارى بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، ودعوة أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك بعقد جمعية لانتخاب رئيس جديد للنادى، وذلك استنادًا لوجود مخالفات ارتكبها منصور على حد قول اللجنة فى قرارها.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وذكرت الدعوى أن قرار اللجنة الأولمبية مخالف للقانون والدستور، وأنه سبق وأن أحكام قضائية صدرت ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية ضده، كما أن القرار صدر على خلفية استبعاد هانى العتال.