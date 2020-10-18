عاجل .. أبوشقة وفيبى فوزى وكيلان لمجلس الشيوخ

وأعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن 294 نائبا أدلوا بأصواتهم بينهم 13 صوتا باطلا، و281 صوتا صحيحا، فيما حصل النائب أيمن عبدالمحسن على 48 صوتا، وراند محمد مصطفى 60 صوتا.

كما تم خلال جلسة اليوم الأحد تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات وكيلى المجلس، برئاسة المستشار فرج الدرى، وعضوية النواب عبدالمنعم سعيد، محمد جزر، طارق رسلان، محمود القط، حنا جريس، وعمرو عزت محمد.

وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية: يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور، وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى.وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.