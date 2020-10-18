لمزارعى جنوب سيناء .. توزيع شتلات الطماطم والفلفل والكنتالوب والخيار والكوسة والفاصوليا مجانا

قال المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية بالوزارة انه تم توزيع شتلات أصناف الطماطم والفلفل بجميع انواعه والكنتالوب والخيار والكوسة والفاصوليا على مزارعي جنوب سيناء مجانا بهدف نشر التقنيات الزراعيه الحديثه لمزارعى الصوب بالمحافظة، وبتمويل من وزاره التخطيط.
ويأتي ذلك في إطار نتائج الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء لزيادة التنمية الزراعية في سيناء.
وأضاف الدسوقى أن المستهدف هذا العام زراعة 400 صوبة وقامت بتوزيعها القوات المسلحة على المزارعين بشبه جزيرة سيناء من أجل توفير فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظه من الخضروات، منوها إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وزع الشتلات على المستفيدين من المشروع والذين تم اختيارهم بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة وسوف تتولى وزارة الزراعة تقديم الدعم الفني للمزارعين.
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