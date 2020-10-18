تعرف على مميزات مشروع علاج المحامين

يقدم مشروع علاج نقابة المحامين ، خدمة علاجية مميزة فى العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية .

ويبلغ قيمة الاشتراك فى العلاج والقيد المحامى الابتدائى ٣٥٠ جنيها الاستئناف ٤٠٠جنيه اما محامى النقض يبلغ ٥٠٠ جنيه .

وبالنسبة لاشتراك الزوجة أو الأبناء او الوالدين يسدد ٢٠٠ جنيه للابن الواحد ، ويسدد للوالدين ، 1200 لاى شخص فيهم اما اشتراك الزوجة فهذا حسب درجة قيده فى النقابة ٢٥٠ جنيها لزوجة المحامى الابتدائى ، و٣٠٠ جنيه لزوجة المحامى المقيد بجدول الاستئناف ، و٣٥٠ جنيها لزوجة المحامى المقيد بجدول النقض ، كما يضاف مبلغ ١٠٠ جنيه لزوجة المحامى الموظف وفى هذه الحالة يشترط تقديم برنت تأمينات بالإضافة إلى تقديم صورة شهادة ميلاد الأبناء وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة وايضا للوالدين وصورة شخصية حديثة لكل مشترك وصورة وثيقة الزواج ويتم استخراج بطاقة علاجية مميكنة لكل فرد من أفراد الأسرة المشتركين بمشروع علاج نقابة المحامين .

ووقع نقيب المحامين رجائي عطية، نقيب المحامين ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبو الفتوح الطويل، مؤخرا ملحق للعقد الذي بين النقابة والشركة، وفر خصومات على الأدوية المحلية والمستوردة، بهدف توفير الرعاية الصحية للسادة المحامين وأسرهم، ويستفاد منه الأعضاء المشتركين في مشروع العلاج، وغير المشتركين، والمعاشات.

ونص ملحق العقد على: " يضاف إلى العقد المبرم بين الشركة والنقابة العامة بروتوكول عمل بين النقابة العامة للمحامين والشركة المصرية لتجارة الأدوية وما يتبعها من فروع على مستوى الجمهورية، ينص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للسادة المحامين وأسرهم".

