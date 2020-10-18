القومى للمرأة يهنئ النائبة فيبي فوزى جرجس على انتخابها بمنصب وكيل مجلس الشيوخ

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بالتهنئة للنائبة فيبي فوزى جرجس التى تم انتخابها اليوم لتولي منصب وكيل مجلس الشيوخ بعدد أصوات ١٩٩ صوتا، وذلك خلال الانتخابات التى تمت اليوم فى اولى جلسات انعقاد المجلس والتى تم خلالها إختيار رئيس المجلس ووكيليه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها بإختيار النائبة فيبي فوزى جرجس كاول سيدة تتولي منصب وكيل مجلس الشيوخ بعد اعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرة إلى أن اليوم هو أحد الأيام التاريخية التى شهدت انتصارًا عظيمًا للمرأة المصرية، فقد خرجت المرأة في نهاية هذا اليوم رابحة.

وأضافت أن انتخاب سيدة في هذا المنصب هى فرصة عظيمة تتاح لها، الامر الذي سيعود بالايجاب على وضعها السياسي وعلى مشاركتها في الحياة العامة، والذي يؤكد قدرتها وكفاءتها لتولى اى منصب وبجدارة اذا اتيحت لها الفرصة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية أصبحت تتقدم الى الامام نحو تولي العديد من المناصب القيادية في كافة المجالات ، ويرجع كل الفضل في ذلك للدعم والمسانده الكبيرة التى تتلقاها المرأة المصرية من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي منح المرأة المساحة الكافية والفرصه اللازمة لاثبات ذاتها وامكانياتها.

وأشارت إلى ان المرأة اليوم تسطر فصل جديد في مجلد انجازاتها عبر التاريخ، متمنيه لها مزيدا من النجاح والتوفيق فى هذا المنصب.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن امنياتها بمساهمة النائبات بمجلس الشيوخ بخبراتهن وكفائتهن وتنوع مجالاتهن بدور كبير خلال الفترة القادمة في اثراء الحياة النيابية والتشريعية، والتمثيل في المجلس تمثيلا مشرفا نفخر به كما تعودنا منهن دائمًا.

يذكر أن وكيلة مجلس الشيوخ المنتخبة النائبة فيبي فوزى جرجس تنتمى لحزب الشعب الجمهورى، وهي إحدى القيادات النسائية المعروفة في الاسماعيلية ومارست عملا ميدانيا على مدار السنوات الماضية من خلال عضويتها في المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه، حتى وصلت إلى منصب المقرر المناوب، كما انها عضو لجنة المشاركة المجتمعية بجامعة قناة السويس، وهى حاصلة على بكالوريوس الإعلام و ماجستير الإعلام من جامعة القاهرة و تعمل مديرا عاما للاخبار بتليفزيون القناة.