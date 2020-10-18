رئيس الأركان: القوات المسلحة شهدت قفزة غير مسبوقة فى التسليح والتدريب

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واستمع الفريق محمد فريد، لعرض تقرير الكفاءة القتالية الذى تضمن الحالة الفنية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها الفنية، أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها، واستعدادها لتنفيذ أى مهام قتالية تسند إليها.
وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة، وأشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال الجيش الثالث الميدانى الذين يحمون مصرنا الغالية ضد جميع المخاطر والعدائيات المحتملة.
ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للعناصر المشاركة، مؤكدًا أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لجميع التشكيلات والأفرع الرئيسية، بما يساهم فى دعم القدرات القتالية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن أمن مصر وسلامتها يكمن فى الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف.
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