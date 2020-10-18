رئيس الشيوخ : أمانة المجلس أعدت مقترحا بلائحة ستكون أساس عمل اللجنة

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحا للائحة سيكون الأساس لعمل اللجنة الخاصة بوضع اللائحة، على أن تنتهى من عملها خلال مدة زمنية محددة شهرا واحدًا، ويكون لها الحق فى الاستغانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.





ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس على أن تنتهى منها خلال مدة شهر من بدء العمل، فى الوقت الذى رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020. وشهدت جلسة اليوم أداء اليمن الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلين بهاء أبو شقة، وفيبى فوزى.

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