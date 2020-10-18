فيديو.. أستاذ طب مهنى : الموجة الثانية لكورونا ستبدأ عندما نصل لزيرو إصابات

وأوضح عمرو، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الاحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، هى الحرص على النظافة وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى وما إلى ذلك.
وأشار عمرو، إلى ضرورة منع الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات من ركوب المترو والمواصلات العامة.
وتابع عمرو، أن تحور الفيروس هو المشكلة، لأنه حتى مع إنتاج لقاح للفيروس، فبعد 6 أشهر، إذا جاء فيروس كورونا متحور، فسوف نحتاج إلى لقاح جديد للفيروس المتحور.
وأضاف عمرو، أن أعراض كورونا، هى أعراض صدرية وباطنية، مشيرا إلى أنه ربما تظهر أعراض مخيّة، فى حالة وصول الفيروس لغشاء المخ، وهذا يحدث أحيانا، وحينها ستظهر على المريض أعراض عصبية، وربما نفسية.
وشدد عمرو، على ضرورة الاهتمام بالآخرين، فيجب ارتداء الكمامة، لتجنب نقل العدوى للغير، والاهتمام بتغطية الماسك للفم والأنف بشكل جيد، وعدم استخدام كمامات غير مطابقة للمواصفات.
وأكد أستاذ الطب المهنى والبيئى، بجامعة القاهرة، أن مقولة الوقاية خير من العلاج، ليست عابرة وإنما "الوقاية خير من العلاج" فعلا.
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