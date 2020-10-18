وزيرا الصحة والزراعة يبحثان سبل التعاون لإحكام الرقابة على واردات الأغذية

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون لإحكام الرقابة على الواردات الغذائية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشؤون الدواء رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الصادرات والواردات، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

واستعرضت زايد، خلال الاجتماع الخطة المقترحة لتطوير المعامل الإقليمية لفحص الأغذية على مستوى الجمهورية، وتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية لتحسين منظومة معامل الأغذية والمياه، وفقًا لأحدث النظم العالمية فى هذا الشأن.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أهمية العمل على بناء منظومة متكاملة من المعامل تشمل كافة التحاليل اللازمة لفحوصات واردات الأغذية بجميع الموانئ على مستوى الجمهورية، وإمدادها بأحدث الأجهزة للفحص والاختبار لضمان استقبال السلع الغذائية طبقًا للمواصفات ومعايير سلامة الأغذية، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لسلامة الأغذية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأكدت الوزيرة، على أهمية الربط المميكن بين جميع المعامل لتسهيل الإجراءات لضمان بناء منظومة مميكنة إلكترونيًا على أعلى مستوى، لافتة إلى أهمية تدريب جميع العاملين بالمعامل على معايير الاعتماد الدولية، ووضع الاشتراطات الأساسية للبنية التحتية تمهيدًا لاعتماد هذه المعامل دوليًا، كما أكدت على تقديم جميع سبل الدعم اللازم لتحسين منظومة معامل فحص الأغذية بمصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية التعاون مع وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على واردات الأغذية.

كما وجه وزير الزراعة، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد فى الارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر، فضلاً عن جهودها فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.