وزير الشئون النيابية : الحكومة حريصة على تقديم العون لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الثانية لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
ونقل فؤاد، عن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، تهانيه لأعضاء مجلس الشيوخ، وحرص الحكومة على تقديم يد العون وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهمة المجلس، ليكون صوتا آخر للشعب الذى تحمل الكثير وأثبت علاقته المتينة بقيادته فى حقبة زمنية تتسم بالبناء والتنمية فى كافة الميادين.
وأعرب فؤاد، عن التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تقدم للذود عن وطنه وأخذ على عاتقه أن يصل به إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال الحكم الرشيد.
ومن جهته، تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص الشكر لوزير شئون المجالس النيابية على الدعم الذى قدمه من أجل ميلاد هذا الصرح الذى سيبقى إلى جوار مجلس النواب فى ظل الديمقراطية التى تتمتع بها مصر.
كما وجه عبد الرازق، الشكر لرئيس لجنة الشئون المالية والإدارية لمجلس الشيوخ المستشار محمود عثمان عتمان القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الشيوخ، على الجهد الذى بذله لإعادة الأصول التابعة لمجلس الشيوخ كاملة من مجلس النواب ورفع كفاءة المبنى، بالتعاون والتنسيق مع الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، الذى قدم كافة سبل الدعم لميلاد مجلس الشيوخ.
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