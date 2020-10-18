فيديو.. محمد عمارة: اختيار امرأة وكيلا ثانيا لمجلس الشيوخ تأكيد على مكانتها

وأضاف عمارة، فى تصريح لـ دوت الخليج، اليوم الأحد، أن انتخاب الدكتورة فيبى فوزى من حزب الشعب الجمهورى وكيلا ثانيا للمجلس، يدل على مكانة المرأة وتقدير المجتمع لها.

وأضاف: "اختيار امرأة كوكيل للمجلس يؤكد أن المرأة جزء لا ينفصل عن الشعب المصرى، ورسالة للداخل والخارج باهتمام الدولة بالمرأة".