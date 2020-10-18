الوطنية للانتخابات تعلن بدء فترة الصمت الدعائى تمهيدا لتصويت المصريين بالخارج

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن فترة الصمت الدعائى بدأت اعتبارا من اليوم الأحد، تمهيدا لإجراء انتخابات المصريين المقيمين خارج مصر، التى تبدأ بإجراء طباعة بطاقات التصويت والادلاء بالصوت وإرسالها لمقر البعثة الدبلوماسية والمحدد له يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر.
وأضاف لاشين ابراهيم فى بيان له، على الناخب أن يلتزم بإرسال خطاب التصويت بالبريد الحكومى المستعجل خلال اليومين المشار إليهما بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى، ثم يعقب ذلك ثلاثة أيام لاستقبال البعثات الدبلوماسية خطابات التصويت وهى أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 21 و 22 و 23 / 10 / 2020 والتى تقتصر على استقبال الخطابات فقط.
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