الأرصاد: طقس غدا مائلا للحرارة شمالا .. والعظمى بالقاهرة 32 درجة 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وطقس حار على شمال وجنوب الصعيد مع شبورة مائية والرياح معتدلة .

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية ةشمال الصعيد ، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

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