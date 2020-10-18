في عظة الأحد.. الأنبا يؤانس يتحدث عن العمق في العلاقة مع الله

ألقى نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتأمل الأنبا يؤانس في كلمات السيد المسيح التي خاطب بها بطرس الرسول "ابْعُدْ إِلَى الْعُمْقِ" (لو ٥ : ٤) وهي الواردة في إنجيل قداس اليوم (قداس الأحد الثاني من شهر بابة).

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وتناول أسقف أسيوط خلال عظته حول موضوع "العمق"، ثلاثة محاور هي، العمق في العلاقة مع الله، والعمق في المفاهيم، والعمق في العلاقة مع الناس.

كانت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب، قد اختتمت نسخة عام ٢٠٢٠ من المهرجان الذي أقيم بعنوان "روح وحياة"، في بيت كرمة الوادي بوادي النطرون.

حضر الاحتفال، الذي أقيم بمراعاة دقيقة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والخدام، وأعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية.