في عظة الأحد.. الأنبا يؤانس يتحدث عن العمق في العلاقة مع الله

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وتناول أسقف أسيوط خلال عظته حول موضوع "العمق"، ثلاثة محاور هي، العمق في العلاقة مع الله، والعمق في المفاهيم، والعمق في العلاقة مع الناس.
كانت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب، قد اختتمت نسخة عام ٢٠٢٠ من المهرجان الذي أقيم بعنوان "روح وحياة"، في بيت كرمة الوادي بوادي النطرون.
حضر الاحتفال، الذي أقيم بمراعاة دقيقة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، وعدد من الآباء الكهنة والخدام، وأعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية.
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