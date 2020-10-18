"الزراعة" تنظم برنامجا تدريبيا لتشخيص أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية في الغربية

أطلق معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامج تدريبي تحت عنوان :" تشخيص أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية و البستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن و الفعال للمبيدات الزراعية، وذلك بمديرية الزراعة بالغربية.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، ان البرامج التدريبي الذي انطلق اليوم وحتى الخميس المقبل، سيتناول عددًا من الموضوعات على رأسها: أهم أمراض البطاطس والطماطم والطرق الحديثة لمكافحتها، وأمراض بنجر السكر وطرق المكافحة، و أهم أمراض القمح و طرق الوقاية و العلاج، أهم أمراض محصول البصل و الطرق الحديثة لمكافحته، وأهم أمراض محصول العنب و طرق الوقاية و العلاج، فضلًا عن الاستخدام الآمن و الفعال للمبيدات الزراعية.

وأشار الى ان البرنامج يستهدف تدريب ٣٥ متدرب من الفنيين الزراعيين واخصائى المحصول والمكافحة والارشاد وذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا وبالتالي فتح أسواق جديدة لهذه المحاصيل الاقتصادية بدول العالم المختلفة.