انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً بحالة الطقس المتوقعة أواخر الأسبوع الجاري وبالتحديد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لموجه شديدة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كأول موجة تتعرض لها البلاد خلال فصل الخريف الحالي والذي يتميز بتقلبات جوية حادة وسريعة، حيث من المنتظر أن تتعرض الجمهورية يوم الأربعاء المقبل لموجه من التقلبات الجوية تكون مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات.

الموجة الأولي من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أواخر الأسبوع الجاري وحتى أوائل الأسبوع المقبل:-

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تتعرض جمهورية مصر العربية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر 2020 لموجة من موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يبدأ هطول الأمطار أولاً على السواحل الشمالية بداية من الثلاثاء ثم تزداد حدتها يوم الأربعاء، وتكون هذه الأمطار متوسطة على القاهرة ومناطق الوجه البحري، رعدية على السواحل الشمالية.

وأشارت بأنه بداية من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر وحتي يوم الأحد من الأسبوع المقبل سوف تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، كما تزداد فرص هطول الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون هذه الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، كما يتوقع بأن تكون غزيرة على شمال ووسط سيناء تصل إلى حد السيول هناك.