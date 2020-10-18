انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تداول الفيديو بين النشطاء.. أول تعليق من وزير التعليم على واقعة إقالة مديرة مدرسة على يد المحافظ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - علق منذ قليل وزير التعليم الدكتور ” طارق شوقي ” على واقعة إقالة مديرة مدرسة بالدقهلية على يد محافظ بعد توبيخها، وكان عدد من النشطاء قد تداول مقطع فيديو لمحافظ الدقهلية وهو يقوم بتوبيخ مديرة مدرسها، وانقسم النشطاء بين مؤيد ومعارض لتلك الواقعة.

أول تعليق من وزير التعليم على إقالة مديرة مدرسة

ومن جانبه أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعليم كان يُدار خلال الفترة الماضية بطريقة مختلفة، والآن في الطريقة الجديدة مع اللامركزية المحافظ له القدرة على اتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أن المحافظين يقومون بأدوار هائلة وأن الوزارة تحترم قراراتهم.

وأضاف الوزير من خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي الشهير ” محمد علي خير” مقدم برنامج ” المصري أفندي” المذاع على قناة القاهرة والناس، قائلاً: ” أكيد رأى ما يستدعى ذلك، ونحاول أن نحسن هذه الأمور”.

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والجدير بالذكر أن النشطاء قد تداولوا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لمحافظ الدقهلية الدكتور “أيمن مختار” وهو يُجبر مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية ” بمركز دكرنس على خلع شباك ألوميتال، ويوبخها بسبب سوء النظافة في المدرسة، كما أنه قرر إقالتها من منصبها.

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