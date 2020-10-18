ترأس البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، للروم الأرثوذكس صلاة القداس الإلهى للقديس مرقص الإنجيلى الإسكندرى، أمام قبر القديسَيّن الشهيدين الحديثَيّن من بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية جبرائيل وكيرميدوليس المصريين احتفالاً بتذكارهما.





وذكرت البطريركية أن القبر يوجد أسفل برج حصن بابيليون الذى على قمته كنيسة القديس مار جرجس الرومانى، ويقع على مسافة 12 متر تحت مستوى الطريق. شارك كل من المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس "طنطا"، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس مصر الجديدة، والقنصل العام لليونان بالقاهرة ماريا زيزى، والأرشمندريت داماسكينوس الأزرعى رئيس دير القديس جورجيوس فى مصر القديمة. كما شارك بالحضور العديد من كهنة البطريركية فى القاهرة والشعب وأعضاء مجلس كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يحتفل بالقداس فى دير مار جرجس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.