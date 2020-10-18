فيديو.. وزير التعليم: لدينا عدة سيناريوهات حال زيادة إصابات كورونا فى مصر

وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد: "حتى لو كلنا قعدنا فى البيت زى فرنسا، التعليم هايستمر، هندخل المنصات وهنسيطر على الموقف".

وأضاف: "إحنا عندنا رفاهية الذهاب عدد من الأيام، طالما يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا".

وعن أزمة الدبلومة الأمريكية قال: "الأهالى هيخلونا نندم عشان إحنا عملنا كل ما نستطيع، ولكن طلبوا طلبات بعضها معقول والبعض الآخر غير معقول، وعملنا امتحان مصرى فى 3 أسابيع، والولاد دخلوا التنسيق، والكرة الآن فى ملعب التنسيق".