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فيديو.. وزير التعليم: لدينا عدة سيناريوهات حال زيادة إصابات كورونا فى مصر

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فهمى غالى 2020-10-18 21:09 0 تبليغ

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن إصابات فى مصر حتى الآن قليلة على الرغم من ارتفاع الإصابات فى عدد من الدول، مؤكدًا أن الوزارة أعدت عدة سيناريوهات حال زيادة عدد الإصابات فى مصر.

وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد: "حتى لو كلنا قعدنا فى البيت زى فرنسا، التعليم هايستمر، هندخل المنصات وهنسيطر على الموقف".

وأضاف: "إحنا عندنا رفاهية الذهاب عدد من الأيام، طالما يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا".

وعن أزمة الدبلومة الأمريكية قال: "الأهالى هيخلونا نندم عشان إحنا عملنا كل ما نستطيع، ولكن طلبوا طلبات بعضها معقول والبعض الآخر غير معقول، وعملنا امتحان مصرى فى 3 أسابيع، والولاد دخلوا التنسيق، والكرة الآن فى ملعب التنسيق".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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