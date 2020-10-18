وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد: "حتى لو كلنا قعدنا فى البيت زى فرنسا، التعليم هايستمر، هندخل المنصات وهنسيطر على الموقف".
وأضاف: "إحنا عندنا رفاهية الذهاب عدد من الأيام، طالما يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا".
وعن أزمة الدبلومة الأمريكية قال: "الأهالى هيخلونا نندم عشان إحنا عملنا كل ما نستطيع، ولكن طلبوا طلبات بعضها معقول والبعض الآخر غير معقول، وعملنا امتحان مصرى فى 3 أسابيع، والولاد دخلوا التنسيق، والكرة الآن فى ملعب التنسيق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. وزير التعليم: لدينا عدة سيناريوهات حال زيادة إصابات كورونا فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.