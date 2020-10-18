وزير التعليم: لم نرصد أى حالات إصابة بكورونا بين الطلاب

وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك إجراءات مشددة وتعاون كبير غير مرئى من قبل وزارات الصحة والداخلية والتنمية المحلية والكثير من المؤسسات.

وأوضح وزير التعليم، أنه سيتم تغيير الخطة حال حدوث أى حالة طارئة، من أجل المحافظة على الطلاب، لافتًا إلى أن الوزارة استقبلت شكاوى قليلة، مؤكدًا أن المدارس فى حالة هادئة بعد تقليل الكثافات فى الفصول.

وأوضح أنه سيتم عمل تحقيق داخلى بعد واقعة توبيخ محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة، عقب انتقاده حالة النظافة فى المدرسة.