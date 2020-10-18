نساؤنا وصلن للعالمية في جميع المجالات .. تعرف على قصص نجاح عظيمات مصر

أثبتت السيدات المصريات أنهن يستحققن كل الدعم الذى تقدمه القيادة السياسية لهن، فمنذ عام 2017 حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى عام المرأة بدأت خطوات التمكين فى جميع المجالات وفق استراتيجية التمكين 2030 التى وضعتها الدولة ولم تحقق المرأة المصرية النجاح فى مصر فقط بل وصلن للعالم العربى والعالمى وحصلن على مناصب قيادية استثنائية.

تم انتخاب السفيرة وفاء بسيم في عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الفترة 2021 – 2024، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك مما يعد انتصار مشرف لمصر وللمرأة المصرية ، ويدل على تمتع مصر بكوادر نسائية متميزة وعلى مستوى دولي .

المرشحة المصرية كانت ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل خمسة عشر مرشحًا مثلوا دولًا وأقاليم مختلفة، في ظل سباق انتخابي وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التي حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذي استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.

وحصلت الدكتورة غادة والي على منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

كما تم اختيار خمس سيدات مصريات ضمن قائمة افضل 30 سيدة في صناعة الأسمنت في افريقيا لعام 2020 ، وذلك من قبل منصة (افريقيا- سيم ) Africa-Cem و هي منصة معلومات تجارية وشبكات لصناعة الأسمنت في إفريقيا، حيث اشتملت القائمة على اسماء خمسة سيدات مصريات وهن كلا من الدكتورة نهى بكر رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات العامة لافارج مصر، السيدة شيري بشارة رئيسة قطاع الموارد البشرية لمجموعة شركات السويس للأسمنت، السيدة زينب حجازي مدير الاتصال الاستراتيجي والشؤون العامة سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة ، السيدة مروة يوسف مديرة المشتريات بسيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، والسيدة فيروز تيسير حسين رئيس القطاع القانوني لافارج مصر .

وفى سياق متصل تم انتخاب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيسة للدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وتم تعيين السفيرة مشيرة خطاب عضو باللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل ، خلفًا للراحلة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام السابقة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بقرار من الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي .

وأمس حصلت المحامية نهاد ابو القمصان علي وسام الاستحقاق المدني من مملكة اسبانيا

فئه ""crus de oficial " وذلك نظرًا لاستحقاقها وللجهود التى تقوم بها في مجال تسليط الضوء والدفاع عن حقوق الانسان والمرأة والفتاة .

وعن ذلك أعربت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، عن سعادتها لإعلان وزيرة خارجية أسبانيا تكريمها عن قومي المرأة يهنئ الدكتورة سلمى دوارة لتوليها منصب عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة .

يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة الى الدكتورة سلمى فؤاد دوارة عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس بمناسبة توليها منصب عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بإختيار الدكتورة سلمى فؤاد دوارة لهذا المنصب الهام ، مشيرة ان الدكتورة فؤاد سلمى دوارة نموذجا" نسائيا" مشرفآ شغلت العديد من المناصب اثبتت خلالها قدراتها وتميزها وكان لها العديد من الاسهامات في مجال الجراحة العامة ، متنية لها المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق .

جدير بالذكر أن الدكتورة سلمى دوارة شغلت مناصب عديدة من أهمها أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، مؤسسة ورئيسة قسم الجراحة العامة بكلية الطب بالقوات المسلحة ، ومديرة مركز تطوير التعليم الطبى بكلية طب جامعة القاهرة القاهرة وعضوة المجلس العلمى - الزمالة المصرية - الجراحة العامة.

وقالت "أبو القمصان" لصدى البلد لست وحدي وانما معى فريق عملي , اللذين شعروا بالفخر والامتنان لأن مجهودهم في دعم وتمكين المرأة محل تقدير ليس علي المستوي المحلي فقط وانما علي المستوي العالمي أيضا .

وأضافت مدير المركز المصرى لحقوق المرأة"ممتنه لكل الأصدقاء في التعاون الاسباني لترشيحي لهذه الجائزة التي تعبر بصدق عن عمق الشراكة والود بيننا ، فنحن نتبادل دائما الأفكار والخبرات .

وأكدت "نهاد" أن التكريم لنا جميعا قائلة "فكل سيدة ورجل هنا يلعب دور كبير جدا في نشر وتأكيد حقوق الانسان عامة وحقوق المرأة علي وجه التحديد ولولا جهدنا جميعا ما كنا استطعنا إحراز التقدم الذي تم علي مستوي حقوق المرأة ومتأكدة أننا جميعا سنستمر بالعمل معا لتحقيق مستقبل افضل للجميع".

واختتمت حديثها قائلة" أود التأكيد علي أن العمل لحقوق المرأة ليس بالأمر السهل، يحتاج الكثير من المساندة وخاصة من الأسرة , وأنا اعتبر نفس محظوظة فقد نشأت في أسرة تدعم عمل المرأة وطموحها".

وكانت أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، قد صرحت بأنها ستقوم بتكريم سيدة مصرية اليوم لتعزيزها دور وتمكين المرأة المصرية وهي نهاد أبو قمصان، التي تدافع عن حقوق الإنسان والمرأة طوال حياتها، وأنها سعيدة بدورها وتقدر عملها في هذا المجال.