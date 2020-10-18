مقاطعة السفر إلى تركيا.. هل تفعلها شركات السياحة المصرية؟

آلام اقتصادية تشهدها تركيا لمقاطعة الشركات السعودية استيراد المنتجات التركية ، لتحقق نتائج إيجابية بشكل قوي تنهك حكومة الرئيس التركي أردوغان.

فيما طالب الإعلامي أحمد موسي عبر برنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية دوت الخليج، بعدم تسيير شركات السياحة المصرية، رحلات الى تركيا .

وفى إطار ذلك نرصد آراء أصحاب بعض الشركات السياحية حول تاريخها تجاه سياسات اردوغان العدائية.

قال حسام هزاع عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن حركة السياحة من مصر إلى تركيا ضعيفة نتيجة تخوفات الإصابة بفيروس كورونا ، أو عدم المقدرة للعودة مرة اخري نتيجة التغيرات السريعة من قرارات وقف الطيران .

أكد هزاع لـ "دوت الخليج " ان حال اتخاذ الدولة المصرية قرارا بوقف حركة السفر إلى تركيا سننفذ فورا ، مؤكدا ندعم كافة قرارات الدولة حفاظا وحرصا على مصالحها .

أشار عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى مواقف شركات السياحة المصرية تجاه تركيا معروفة بمساندتها الدولة المصرية ، لافتا الى انه في أعقاب 2013 اتخذنا موقفا بعدم تسيير رحلات الى تركيا نتيجة سياسات اردوغان تجاه مصر.

اتفق معه فى الرأي ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة السابق بالأقصر، قائلا : مواقف شركات السياحة المصرية راسخة فى مساندة الدولة المصرية ، عبر مقاطعة تسيير رحلات الى تركيا فى 2013 نتيجة سياستها تجاه مصر.

أوضح عجمى لـ" دوت الخليج " ان الرحلات من مصر إلى تركيا ضعيفة جدا نتيجة التخوف من انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19" مشيرا الى انه لا يوجد مجموعات سياحية تتوجه إلى تركيا .

واستكمل حديثه قائلا: لا يمكن تسيير حتى طيران شارتر " منخفض التكاليف" إلى تركيا، مشيرا إلى أن حركة السياحة فى العالم أصبحت محدودة.