سهير عثمان للإعلاميين الأفارقة "الرئيس السيسي نموذج مثالي للقائد الناجح"

التقت اليوم الاستاذة الدكتورة سهير عثمان عبد الحليم الاستاذ المساعد بكلية الاعلام جامعة القاهرة بالاعلاميين الافارقة عبر تطبيق زووم في لقاء حول مهارات القيادة ومهارات التفاوض.
واستعرضت عثمان التعريف العلمي الخاص بمهارات القيادة ثم تحدثت عن اهمية دور القائد خصوصا في اوقات الازمات؛ حيث ذكرت في حديثها مثالا واضحا لسمات القائد الناجح عندما تحدثت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره نموذجا مثاليا للقائد الناجح الذي استطاع العبور بمصر من أزمات طاحنة الي عصر يتسم بالصمود امام أية صعوبات.
كما تناولت المحاضرة ايضا السمات العشر الواجب توافرها في القائد الناجح.
وتناول الجزء الثاني من المحاضرة ما يتعلق بمهارات التفاوض وأهميتها ودورها في حل الكثير من الخلافات بين الاطراف المتنازعة.
واستعرضت الدكتورة سهير مراحل عملية التفاوض وأعضاء الفريق التفاوضي ودور كل عضو في نجاح العملية التفاوضية.
ينظم هذه الدورة مركز التدريب والدراسات الاعلامية التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
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