مطران الفيوم يصلي القداس الإلهي ويطيب جسد الأنبا بولا الطموهي بوادي النطرون

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كان نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، قد القى اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.
وتأمل الأنبا يؤانس في كلمات السيد المسيح التي خاطب بها بطرس الرسول "ابْعُدْ إِلَى الْعُمْقِ" (لو ٥ : ٤) وهي الواردة في إنجيل قداس اليوم (قداس الأحد الثاني من شهر بابة).
وتناول أسقف أسيوط خلال عظته حول موضوع "العمق"، ثلاثة محاور هى، العمق في العلاقة مع الله، والعمق في المفاهيم، والعمق في العلاقة مع الناس.
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