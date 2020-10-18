القومى للمرأة مهنئا رئيس مجلس الشيوخ الجديد: قامة قانونية ودستورية عظيمة

كما تم تقديم التهنئة إلى كل من المستشار بهاءالدين أبوشقة، وفيبى فوزى، لانتخابهما وكيلى للمجلس.

وتقدم المجلس، بالتهنئة لجميع عضوات وأعضاء مجلس الشيوخ مع انعقاد أول جلسة اليوم بعد غياب دام 7 سنوات، متمنيين لهم التوفيق فى مهمتهم النيابية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن بدء انعقاد جلسات مجلس الشيوخ، بداية فصلاً جديدًا فى الحياة البرلمانية المصرية فى هذه المرحلة الهامة من مراحل العمل الوطنى، نظرًا لكونه الغرفة التشريعية الثانية بجانب مجلس النواب، ولما له من دور بالغ الأهمية فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وتوسيع مجالاتها.

ووجهت مرسى، خالص التهانى للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه قامة قانونية ودستورية عظيمة يشهد له بالوطنية والإخلاص، وقضى العديد من سنوات حياته المهنية فى القضاء المصرى بأنواعه حتى وصل إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وها هو الآن يستكمل مسيرته الوطنية كرئيسا لمجلس الشيوخ، متمنية له دوام التوفيق والسداد فى دوره الوطنى الجديد.

كما وجهت رئيسة المجلس، خالص التهانى إلى وكيلى مجلس الشيوخ المستشار بهاءالدين أبوشقة، وفيبى فوزى، متمنية لهما دوام النجاح والتوفيق لما فيه صالح الوطن.

وعبرت عن أمنياتها لجميع عضوات وأعضاء مجلس الشيوخ، بخالص التوفيق فى مهمتهم العظيمة وتحقيق ما نصبو إليه بعلمهم وخبرتهم فى شتى مجالات الحياة من أجل رفعه الوطن.