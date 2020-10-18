كما هنأ جمعة، بحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الأحد، كل من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بانتخابه وكيلاً أول للمجلس، والإعلامية فيبى فوزى جرجس، عن حزب الشعب الجمهورى، لانتخابها وكيلًا ثانٍ للمجلس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يهنئ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيسا للشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.