التقى أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى اليمن، بوزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأبديا ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون المشترك.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عرضته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء استعراض سبل التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية يُعيد لليمن استقراره وبما يحفظ وحدته وسيادته على كامل أراضيه. وجدد السفير المصرى، التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تؤكد موقفها الثابت والداعم للحكومة الشرعية باليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.