النائب محمد حلاوة: الإعلام المعادى يقوده مجموعة من العملاء سيذهبون إلى مزبلة التاريخ (فيديو)

وقال النائب محمد حلاوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد "نعمل على أن يهيئ مجلس الشيوخ البيئة التشريعية بحيث يساند بالقوانين الإنجازات التي تتحقق على الأرض، ويكون عند حسن ظن المصريين والرئيس السيسى".

وأشاد محمد حلاوة بالدور التنويرى الذى يقوم به الإعلام المصرى وتعريف المواطن بالإنجازات التي تتحقق، وأيضاً التصدي إلى مرتزقة الجماعة الإرهابية، مؤكداً أن الإعلام المعادى يقوده مجموعة من العملاء، وقال «عملاء جماعة الإخوان الإرهابية سيذهبون إلى مزبلة التاريخ».

وأضاف النائب محمد حلاوة أن «مصر تشهد تحولا ديمقراطيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يطمئنا اننا نسير تحت قيادة ربان ماهر"، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ أجريت وسط إجراءات نزيهة»، ومشيداً في الوقت نفسه بنجاح الدولة المصرية في مواجهة الأزمات وخاصة فيروس كورونا، وهى الإدارة التي حظيت بتقدير الدول الكبرى.