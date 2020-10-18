الزمالك يحافظ على تقدمه أمام الرجاء المغربي بهدف بعد مرور 30 دقيقة

مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقامة حالياً بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف، ويخوض الزمالك مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من ، محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد ، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفي فتحي.

جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين حيث أراد كلاهما "جس البنض" وأن كان الرجاء هو البادئ بالسيطرة على منطقة وسط الملعب وحاول زيارة شباك أبوجبل لكن دفاع الأبيض تماسك وتصدى للمحاولات المُتباعدة من جانب صاحب الأرض.

في المقابل، إعتمد الزمالك على تنظيم اللعب بشكل جيد دفاعياً وتشكيل هجمات بشكل مُتباعد ولجأ بن شرقي وزيزو إلى سلاح التسديد من خارج منطقة المرمى.

تراجع أداء الرجاء مقابل سيطرة الزمالك على مجريات المباراة وأسفرت هذه السيطرة عن هدف زملكاوي عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 19 بعدما لعب أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية رائعة من ناحية اليمين إرتقى لها أشرف بن شرقي وسددها برأسه في شباك حارس الرجاء مُعلناً تسجيل الهدف الأول للزمالك.

بعد الهدف نشط أداء الفريقين بشكل واضح وأن كانت الخطورة الحقيقة مازالت بعيدة بعد هدف الزمالك.