تصدر المغربى أشرف بن شرقى، قائمة هدافى النادى الزمالك من الأجانب فى بطولات أفريقيا برصيد 9 أهداف، بعد ما أحرز هدف التقدم للأبيض على الرجاء المغربى، فى المباراة المقامة حاليا فى إطار ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثى اشرف بن شرقى ويوسف أوباما واسلام جابر وفى الهجوم مصطفى محمد ، بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو ومصطفى فتحي. وجاءت قائمة هدافى الزمالك الأجانب في بطولات أفريقيا كالتالى: أشرف بن شرقى 9 عبد الله سيسيه 8 ستانلى أوهاووتشى 5 إيمانويل كوارشى 4 إسماعيل كوليبالى 3 إيمانويل أمونيكى 2 فرجانى ساسى 2 كابونجو كاسونجو 2 قاسى سعيد 2 عبد الرحمن أوسكار 2

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف بن شرقي الهداف التاريخى للأجانب فى تاريخ الزمالك بعد هدف الرجاء.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.