النقل تصرف مكافأة للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة المولد النبوي

وافق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على صرف منحة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة بمبلغ 750 جنيها بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وتقديرا لجهود العاملين.

صرح بذلك عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، مضيفًا أنه تمت الموافقة أيضا على صرف منحة 500 جنية للعمالة المؤقتة الموسمية بنظام الـ55 يوما.

وقدم مجلس النقابة الشكر والتقدير لوزير النقل ورئيس الهيئة، المهندس أشرف رسلان، عن كافة العاملين.