انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تعلن تردد قناة مدرستنا التعليمية وجداول الحصص المذاعة عليها لجميع الصفوف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول الحصص التعليمية لجميع المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الخاص بالطالب للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك عبر القناة التعليمية مدرستنا ، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تردد القناة التعليمية مدرستنا والتي سوف يذاع عليها الحصص التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وسوف نتناول في هذه المقالة جدول الحصص التعليمية وأيضاً تردد قناة مدرستنا المذاع عليها تلك الدروس التعليمية.

تردد قناة مدرستنا التعليمية:-

استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل جيد لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 في ظل استمرار أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعدت وزارة التربية والتعليم عدد من الخطط التي يمكن استخدامها في حصول الطلاب على دروسهم بشكل جيد، ففي الوقت الذي تنحسر فيه الإصابات بوباء كورونا، يمكن الاعتماد على التعليم المدمج بين الحضور الفعلي للطلاب والمعلمين وفى ذات الوقت استخدام المنصات والقنوات التعليمية، وفي حالة زيادة الأعداد المصابة بكورونا، فإن الوزارة يمكنها الاعتماد بشكل كامل على المنصات والقنوات التعليمية لشرح الدروس للطلاب كبديل عن الحضور الفعلي للمدارس، ويمكن معرفة تردد قناة مدرستنا التعليمية كما يلي:-

جداول الحصص المذاعة على قناة مدرستنا التعليمية:-

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول الحصص المذاعة على قناة مدرستنا التعليمية للصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي ومواعيد تلك الحصص التعليمية كما يلي:-