فيديوجراف.. مصر بين أكثر وجهات الغوص شهرة بالعالم

وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمى إن المياه الهادئة والشعاب المرجانية الملونة أكثر ما يميز البحر الأحمر، كما أن شرم الشيخ تمتلك 30 موقعًا محليًا للغطس جاهزة للاستكشاف، بالإضافة إلى أن الغردقة مكان مميز لعشاق حطام السفن والأماكن المختلفة.



وذكرت أن مصر تنافس إندونيسيا والفلبين للفوز بلقب أفضل وجهات الغوص، مشيرة إلى أن الجائزة يتنافس عليها 108 وجهات ونحو 1100 مركز ومنتجع.