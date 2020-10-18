رئيس مجلس الشيوخ: إن شاء الله نكون على المستوى

وأضاف عبدالرازق، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، اليوم الأحد: "ربنا حبانا بمجموعة متناغمة وعقول تفتخر بها مصر، وبإذن الله نقدر بالناس دى نعمل حاجة تشرف".

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن كل لجنة متخصصة ستجد لإنجاز ما تحتاجه مصر، مؤكدًا أن مجلسى النواب والشيوخ يكملان بعضهما البعض، خصوصًا بعد الثورة التشريعية التى تحتاجها مصر.

وأشار إلى أنه قد يحدث بعض الخلاف فى الرأى ولكن المحصلة النهائية ستكون إيجابية، مؤكدًا أنه لن ينحاز إلى حزب مستقبل وطن إطلاقًا معلقًا: "أنا والله بطبعى انحاز للرأى الآخر قبل الرأى الجماعى، لو مكنش الواحد يعرف الآخر بيفكر إزاى هيفوته كتير".