وزير السياحة والآثار يشهد حفل افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

شهد مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار و والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ونيفين القباج وزيرة التنمية المحلية حفل افتتاح الدورة الرابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، و ذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، و الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضمن الحفل عددا كبيرا من الفقرات الفنية والاستعراضية من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وفريق بلاك تيمتا، واستعراض شعبي، وعزف على الآلات الموسيقية، وإلقاء الشعر.
وتستمر فعاليات هذه الدورة لمدة ٣ أيام، تحت شعار «وحشتونا» برئاسة سهير عبد القادر وبمشاركة ٣٦ دولة عربية وأجنبية و برعاية وزارات كل من السياحة و الآثار و الثقافة و التضامن الاجتماعي ،و الشباب والرياضة.
الهجرة و شؤون المصريين بالخارج و التخطيط. و تشمل الفعاليات علي مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوى القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.
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