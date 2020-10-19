وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية"، الذى يعرض على فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الأحد، إن نادى الزمالك حقق إنجازًا بالفوز خارج أرضه فى مباراة صعبة للغاية، وأشاد أديب بأداء حارسى مرمى الأهلى والزمالك الشناوى وأبوجبل، مؤكدا أنهما قامات رياضية قوية لمنتخب مصر.
وعلق أديب على إصابة حارس الزمالك فى المباراة على سبيل المداعبة لامتصاص هجوم الرجاء، قائلا : "خليك يابنى شوية خد راحتك فى العلاج هاتلوا كباب هاتلو كفتة"، مؤكدا أن أبوجبل أدى مباراة قوية وجيدة.
وحقق نادى الزمالك الفوز بهدف نظيف أمام نظيره الرجاء المغربى، اليوم الأحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. عمرو أديب معلقا على إصابة حارس الزمالك : «هاتولو كباب وكفتة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.