فيديو .. عمرو أديب معلقا على إصابة حارس الزمالك : «هاتولو كباب وكفتة»

وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية"، الذى يعرض على فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الأحد، إن نادى الزمالك حقق إنجازًا بالفوز خارج أرضه فى مباراة صعبة للغاية، وأشاد أديب بأداء حارسى مرمى الأهلى والزمالك الشناوى وأبوجبل، مؤكدا أنهما قامات رياضية قوية لمنتخب مصر.

وعلق أديب على إصابة حارس الزمالك فى المباراة على سبيل المداعبة لامتصاص هجوم الرجاء، قائلا : "خليك يابنى شوية خد راحتك فى العلاج هاتلوا كباب هاتلو كفتة"، مؤكدا أن أبوجبل أدى مباراة قوية وجيدة.

وحقق نادى الزمالك الفوز بهدف نظيف أمام نظيره الرجاء المغربى، اليوم الأحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.