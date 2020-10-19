التعليم العالى تعلن نتائج تنسيق الشهادات الفنية وتحدد مواعيد تقليل الاغتراب

يذكر أن موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية الدور "الأول – الثانى"، تم فتحه لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 13-10-2020، وذلك وفى إطار رؤية وزارة التعليم العالى التى تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفنى وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التى تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وشهدت الأرقام زيادة فى المتقدمين من خريجى الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2020 عن العام الماضى بنحو 15300 طالب وطالبة.

وتقدم 212446 طالبا وطالبة لموقع التنسيق الإلكترونى من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، وبلغ عدد الطلاب المرشحين 204980 طالبا وطالبة، طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة فى هذا الشأن.

واستنفذ 7466 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم فى ضوء الحد الأدنى المعلن، وكذلك المتخلفين.

موعد فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتقليل الاغتراب:-

سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتقليل الاغتراب، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20-10-2020 حتى يوم الخميس الموافق 22-10-2020.

التحويل بين الكليات الجامعية

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلى:-

- التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفى حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها "مثل اجتياز اختبار القدرات".

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكترونى فقط إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- فى جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفى حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.