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فيديو : مصر تعمر بيوت الله .. الأوقاف تستعرض إنجازاتها فى عمارة المساجد

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أحمد عاشور 2020-10-19 00:39 0 تبليغ

وأوضح الفيديو الذى جاء بعنوان "مصر تعمر بيوت الله"، أن الدولة اقتربت من بناء وإحلال 5 آلاف مسجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو إنجاز غير مسبوق.

وأكدت الوزارة فى الفيديو، أنها تواجه فوضى الجماعات الإرهابية والتخريبية بالبناء والتشييد، لافتة إلى أن عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر فقط وصل إلى 409 مساجد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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