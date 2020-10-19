فيديو : مصر تعمر بيوت الله .. الأوقاف تستعرض إنجازاتها فى عمارة المساجد

وأوضح الفيديو الذى جاء بعنوان "مصر تعمر بيوت الله"، أن الدولة اقتربت من بناء وإحلال 5 آلاف مسجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو إنجاز غير مسبوق.

وأكدت الوزارة فى الفيديو، أنها تواجه فوضى الجماعات الإرهابية والتخريبية بالبناء والتشييد، لافتة إلى أن عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر فقط وصل إلى 409 مساجد.