البطلة الأوليمبية فريدة عثمان تدعم مشروع مدارس بلا عنف

تدعم السباحة المصرية والبطلة الأوليمبية فريدة عثمان مشروع معهد جوته "مدارس بلا عنف"، المقدم في إطار مشروعات الحوار والتقدم، والممول من وزارة الخارجية الألمانية.

في سلسلة فيديوهات قصيرة تعرض تباعًا على منصات التواصل الإجتماعي، تخاطب البطلة الأوليمبية في الفيديو الأول الأطفال والشباب لتحثهم على الإيمان بأحلامهم، وبقدرتهم على تحقيقها. في الفيديو الثاني تأخذنا أسرع سباحة في افريقيا في جولة قصيرة لتحكي لنا عن روتين حياتها اليومي، وكيف تستطيع المحافظة على صحتها البدنية والذهنية. تختتم اللقاءات القصيرة بتوضيح أهمية الرياضة للأطفال والشباب، وكيف يمكن للرياضة المساهمة في التعايش السلمي بينهم، والحد من ظاهرة العنف والتنمر.

في إطار مشروع "مدارس بلا عنف"، يعمل معهد جوته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، ومع شركاء مختلفين مثل جامعة كولونيا الرياضية الألمانية ومعهد بريمن للتربية وعلم النفس، على تقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتقدمة للمعلمات والمعلمين، ومديري المدارس، والأخصائيين الاجتماعيين، بالإضافة إلى صناع القرار في القطاع التعليمي من أجل تطويراستراتيجيات عملية، تهدف إلى حل النزاعات بطرق تربوية، وخلق مناخ دراسي خالٍ من العنف في المدارس المصرية. تتناول الورش والدورات التدريبية أحدث الطرق والوسائل التربوية لترسيخ قيم الاحترام المتبادل والدعم والتواصل البنّاء، حيث تعد تلك هي الأليات الضرورية ليحظى الأطفال والشباب على تجربة تعليمية عالية الجودة.

وعبرت سوزانا هوون، المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن سعادتها قائلة:

"سعداء لدعم البطلة الأوليمبية فريدة عثمان، التي اختيرت مؤخرًا ضمن أكثر۳٠ شخصية مؤثرة تحت ۳٠ عامًا في الشرق الأوسط من قبل فوربس الشرق الأوسط، لمشروع الحوار والتقدم، وكذلك بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية في مختلف المجالات التربوية. لا شك أن تدريب شركاء العملية التعليمية من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على انتهاج طرق مبتكرة تعزز الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل في المدارس أصبح أمر لا غنى عنه الآن في كل دول العالم."